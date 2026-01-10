Фицо: Словакия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике

Словакия и США заключат в пятницу соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике.

Как передает Report со ссылкой на агентство TK, об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"Словакия и США подпишут в предстоящую пятницу соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике", - сказал премьер. Отмечается, что Братислава планирует с помощью Вашингтона расширить сеть действующих в республике АЭС.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что власти страны намерены реализовать проект возведения нового энергоблока мощностью 1 000 мегаватт на АЭС "Богунице" у поселка Ясловске-Богунице на западе страны. Данный энергоблок будет находиться в собственности словацкого государства. Переговоры о его строительстве ведутся с американской компанией Westinghouse.

В Словакии действуют две АЭС - "Богунице" и "Моховце".