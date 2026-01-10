Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Фицо: Словакия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 18:47
    Фицо: Словакия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике

    Словакия и США заключат в пятницу соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике.

    Как передает Report со ссылкой на агентство TK, об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

    "Словакия и США подпишут в предстоящую пятницу соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике", - сказал премьер. Отмечается, что Братислава планирует с помощью Вашингтона расширить сеть действующих в республике АЭС.

    Словацкие СМИ проинформировали ранее, что власти страны намерены реализовать проект возведения нового энергоблока мощностью 1 000 мегаватт на АЭС "Богунице" у поселка Ясловске-Богунице на западе страны. Данный энергоблок будет находиться в собственности словацкого государства. Переговоры о его строительстве ведутся с американской компанией Westinghouse.

    В Словакии действуют две АЭС - "Богунице" и "Моховце".

