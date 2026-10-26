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    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:50
    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib

    Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Niderland Krallığının xarici işlər naziri Tom Berendsen ilə onun Azərbaycana səfəri çərçivəsində geniş tərkibdə görüş keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan-Niderland münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və perspektivləri, siyasi dialoqun gücləndirilməsi, ticarət və investisiya əlaqələrinin genişləndirilməsi, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, su idarəçiliyi, innovasiya və təhsil sahələrində əməkdaşlıq üçün yeni imkanların araşdırılması müzakirə olunub.

    Nazirlər Azərbaycan-Niderland Münasibətlərinin İnkişafına dair 2026–2028-ci illər üzrə Yol Xəritəsinin ikitərəfli əməkdaşlığın irəliləməsi üçün mühüm çərçivə sənədi kimi qəbul edilməsini alqışlayıblar.

    Həmçinin yüksəksəviyyəli təmasların, mütəmadi siyasi məsləhətləşmələrin və biznes əlaqələrinin daha da sıxlaşdırılmasının əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Müzakirələr, eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı, regional inkişafları və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini əhatə edib.

    Nazir Bayramov həmkarını sülh prosesi, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa işləri və minaların yaratmağa davam etdiyi humanitar təhlükə barədə məlumatlandırıb.

    Tərəflər ikitərəfli münasibətlərin daha da gücləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə olan maraqlarını bir daha təsdiq ediblər.

    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib
    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib
    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib

    Ceyhun Bayramov İşğaldan azad edilmiş ərazilər Niderland krallığı
    Foto
    Азербайджан и Нидерланды обсудили укрепление политического диалога
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    Azerbaijan and the Netherlands discuss strengthening political dialogue
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