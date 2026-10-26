Азербайджан и Нидерланды обсудили укрепление политического диалога

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его нидерландский коллега Том Берендсен обсудили вопросы двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети "Х".

"В ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Нидерландами, укрепление политического диалога, расширение торговых и инвестиционных связей, а также изучение новых возможностей для сотрудничества в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, водном хозяйстве, инновациях и образовании", - говорится в сообщении.

Министры также приветствовали принятие Дорожной карты развития отношений между Азербайджаном и Нидерландами на 2026-2028 годы в качестве основы для продвижения двустороннего сотрудничества.

"Также подчеркивалась значимость контактов на высоком уровне, регулярных политических консультаций и укрепления связей между деловыми кругами.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, региональные события и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - отметили в МИД.

Глава азербайджанской дипломатии также проинформировал своего нидерландского коллегу о мирном процессе, восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана и о сохраняющейся гуманитарной угрозе, связанной с минными загрязнением.

"Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и расширении сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД.