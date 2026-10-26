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    Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardıma dair Avropa Konvensiyasına 2-ci Əlavə Protokol təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:54
    Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardıma dair Avropa Konvensiyasına 2-ci Əlavə Protokol təsdiqlənib
    İlham Əliyev

    "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokol təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı protokolun təsdiqi haqqında qanun layihəsini imzalayıb.

    Sənədə əsasən, 2001-ci il 8 noyabr tarixli "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokol Azərbaycanın müvafiq qeyd-şərti və bəyanatları ilə təsdiq edilib.

    İlham Əliyev Avropa Konvensiyası
    Утвержден 2-ой протокол к Европейской конвенции "О взаимной правовой помощи по уголовным делам"
    Azerbaijan approves Second Additional Protocol to European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
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