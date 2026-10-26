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    Утвержден 2-ой протокол к Европейской конвенции "О взаимной правовой помощи по уголовным делам"

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:06
    Утвержден 2-ой протокол к Европейской конвенции О взаимной правовой помощи по уголовным делам

    Утвержден 2-ой дополнительный протокол к Европейской конвенции "О взаимной правовой помощи по уголовным делам".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал законопроект об утверждении связанного с этим протокола.

    Согласно документу, 2-ой дополнительный протокол к Европейской конвенции "О взаимной правовой помощи по уголовным делам" от 8 ноября 2001 года утвержден с соответствующими оговорками и заявлениями Азербайджана.

    Ильхам Алиев Европейская конвенция
    Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardıma dair Avropa Konvensiyasına 2-ci Əlavə Protokol təsdiqlənib
    Azerbaijan approves Second Additional Protocol to European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
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