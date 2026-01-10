İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    KİV: İranda etirazçı və polisə atəş açanlar həbs olunub

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 21:23
    KİV: İranda etirazçı və polisə atəş açanlar həbs olunub

    İranın Kərəc şəhərində etirazçılarla polisə atəş açan silahlı qruplaşmanın üzvləri həbs olunub.

    "Report" xəbər verir ki, "Tasnim" bu barədə öz mənbəyinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları belə dəstələrin terror xarakterini nəzərə alaraq, aksiyalarda fəal olan şəxslərə qarşı sərt mübarizə aparacaqlar.

    İran etiraz Kərəc Sİlahlı qruplaşma

    Son xəbərlər

    21:24
    Foto

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə medalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    21:23

    KİV: İranda etirazçı və polisə atəş açanlar həbs olunub

    Region
    21:04
    Video

    Masazırda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, bir nəfər zəhərlənib

    Hadisə
    21:03

    Hələbdə toqquşmalar zamanı ölənlərin sayı 23-ə çatıb

    Digər ölkələr
    20:53

    Məşhəddə etirazçılar 15 avtobusu yandırıblar

    Region
    20:36

    Fitso: Slovakiya və ABŞ atom energetikası sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayacaqlar

    Digər ölkələr
    20:22

    İranda toqquşmalarda təhlükəsizlik qüvvələrinin 6 əməkdaşı ölüb

    Region
    20:02

    Zaqatalada minik avtomobili aşıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    19:44

    İndoneziyada 6,5 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti