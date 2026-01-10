KİV: İranda etirazçı və polisə atəş açanlar həbs olunub
- 10 yanvar, 2026
- 21:23
İranın Kərəc şəhərində etirazçılarla polisə atəş açan silahlı qruplaşmanın üzvləri həbs olunub.
"Report" xəbər verir ki, "Tasnim" bu barədə öz mənbəyinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları belə dəstələrin terror xarakterini nəzərə alaraq, aksiyalarda fəal olan şəxslərə qarşı sərt mübarizə aparacaqlar.
