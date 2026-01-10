В Иране задержана вооруженная группа, открывшая огонь по полиции и протестующим

В иранском городе Карадж задержаны члены вооруженной группировки, открывшей огонь по полицейским и участникам протестов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что сотрудники сил безопасности и правоохранительных органов, учитывая террористический характер подобных групп, будут вести жесткую борьбу с лицами, активно участвующими в акциях.