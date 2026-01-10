Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 21:41
    В Иране задержана вооруженная группа, открывшая огонь по полиции и протестующим

    В иранском городе Карадж задержаны члены вооруженной группировки, открывшей огонь по полицейским и участникам протестов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник.

    Отмечается, что сотрудники сил безопасности и правоохранительных органов, учитывая террористический характер подобных групп, будут вести жесткую борьбу с лицами, активно участвующими в акциях.

    KİV: İranda etirazçı və polisə atəş açanlar həbs olunub

