В Иране задержана вооруженная группа, открывшая огонь по полиции и протестующим
В регионе
- 10 января, 2026
- 21:41
В иранском городе Карадж задержаны члены вооруженной группировки, открывшей огонь по полицейским и участникам протестов.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что сотрудники сил безопасности и правоохранительных органов, учитывая террористический характер подобных групп, будут вести жесткую борьбу с лицами, активно участвующими в акциях.
Последние новости
22:16
Видео
Определился победитель Суперкубка ТурцииФутбол
22:06
Фото
На чемпионате Азербайджана по вольной борьбе определились призеры еще в пяти весовых категорияхИндивидуальные
21:58
В Турции при пожаре в жилом доме погибли три человекаВ регионе
21:41
В Иране задержана вооруженная группа, открывшая огонь по полиции и протестующимВ регионе
21:30
Протестующие заменили флаг Ирана у здания посольства в ЛондонеДругие страны
21:23
Сибига подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по УкраинеДругие страны
21:07
В иранском Мешхеде во время беспорядков сожгли 15 автобусовВ регионе
20:47
Число жертв обстрелов боевиками СДС Алеппо возросло до 23Другие страны
20:34