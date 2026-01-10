İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 21:37
    Türkiyədə evdə yanğın olub, ölən və zərərçəkənlər var

    Türkiyənin Şanlıurfa vilayətinin Bozova rayonunda evdə qaz balonunun partlaması nəticəsində baş verən yanğın nəticəsində 3 nəfər ölüb, daha 4 nəfər zərər çəkib.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Qeyd edilir ki, hadisə ilə əlaqədar əraziyə təcili tibbi yardım, yanğınsöndürənlər və polis əməkdaşları göndərilib. Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

    Yanğın zamanı 5 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılsalar da, onlardan birinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Zəhərlənənlərdən ikisinin vəziyyəti ağırdır.

    Partlayışın səbəbi hələ məlum deyil.

    Türkiyə yanğın Yaşayış evi
    В Турции при пожаре в жилом доме погибли три человека

