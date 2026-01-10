В Турции при пожаре в жилом доме погибли три человека
В регионе
- 10 января, 2026
- 21:58
При пожаре в жилом доме в турецкой провинции Шанлыурфа погибли три человека, четверо отравились дымом.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, возгорание произошло в доме в районе Бозова из-за взрыва газового баллона.
Отмечается, что на место происшествия были направлены бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Пожар был потушен.
В ходе инцидента два человека погибли на месте, пятеро отравились дымом. Пострадавшие были доставлены в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, одного из них спасти не удалось. Состояние двоих отравившихся оценивается как тяжелое.
