Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Турции при пожаре в жилом доме погибли три человека

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 21:58
    В Турции при пожаре в жилом доме погибли три человека

    При пожаре в жилом доме в турецкой провинции Шанлыурфа погибли три человека, четверо отравились дымом.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, возгорание произошло в доме в районе Бозова из-за взрыва газового баллона.

    Отмечается, что на место происшествия были направлены бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Пожар был потушен.

    В ходе инцидента два человека погибли на месте, пятеро отравились дымом. Пострадавшие были доставлены в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, одного из них спасти не удалось. Состояние двоих отравившихся оценивается как тяжелое.

    Турция Шанлыурфа пожар погибшие
    Türkiyədə evdə yanğın olub, ölən və zərərçəkənlər var

    Последние новости

    22:16
    Видео

    Определился победитель Суперкубка Турции

    Футбол
    22:06
    Фото

    На чемпионате Азербайджана по вольной борьбе определились призеры еще в пяти весовых категориях

    Индивидуальные
    21:58

    В Турции при пожаре в жилом доме погибли три человека

    В регионе
    21:41

    В Иране задержана вооруженная группа, открывшая огонь по полиции и протестующим

    В регионе
    21:30

    Протестующие заменили флаг Ирана у здания посольства в Лондоне

    Другие страны
    21:23

    Сибига подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    21:07

    В иранском Мешхеде во время беспорядков сожгли 15 автобусов

    В регионе
    20:47

    Число жертв обстрелов боевиками СДС Алеппо возросло до 23

    Другие страны
    20:34

    В иранской провинции Фарс в ходе протестов погибли 6 правоохранителей

    В регионе
    Лента новостей