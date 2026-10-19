Axios: Трамп распорядился проверить своего советника по подозрению в торговле влиянием

Президент США Дональд Трамп распорядился провести проверку в отношении своего советника Ричарда Гренелла в связи с подозрениями в торговле влиянием.

Как передает Report со ссылкой на Axios, разбирательство проводит аппарат юридического советника Белого дома.

По данным источников портала, поводом для проверки стала информация, которую ранее в октябре передала Трампу его бывший адвокат и советник Алина Хабба.

Она сообщила, что в мае 2025 года Гренелл предложил ее супругу, турецкому предпринимателю Турхану Милдону, сделать пожертвование Центру исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. В обмен советник якобы обещал организовать встречи с представителями администрации США и обеспечить участие бизнесмена в мероприятиях с присутствием Трампа.

Как уточняет Axios, Гренелл направил Милдону соответствующее предложение в текстовом сообщении.

По словам представителей администрации, это сообщение стало ключевым доказательством в ходе проверки, инициированной Трампом. Белый дом намерен установить, злоупотреблял ли Гренелл доверием президента и могли ли предназначенные Кеннеди-центру многомиллионные пожертвования быть присвоены.

Хабба и адвокаты Милдона утверждают, что предприниматель перечислил средства по предложению Гренелла, однако впоследствии выяснил, что Кеннеди-центр их не получил.