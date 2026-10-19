Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр "Галкыныш"

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 22:54
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 19 октября в Государственном конном цирке имени Гёроглы города Аркадаг посмотрела выступление легендарной национальной группы конных игр "Галкыныш" Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана.

    Как сообщает Report, группа "Галкыныш", продемонстрировав сложные элементы верховой езды, порадовала зрителей красочными номерами.

    Артисты и акробаты Государственного цирка Туркменистана и Государственного конного цирка имени Гёроглы города Аркадаг выступили также с интересными сценами.

    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр Галкыныш

    Лейла Алиева Туркменистан
    Фото
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi "Galkynyş" milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    00:46
    FT: Беспорядки во Франции продемонстрировали неспособность властей контролировать ситуацию
    Другие страны
    00:31
    Командующий сухопутными войсками Пакистана посетит Иран
    В регионе
    00:11
    Фото
    Посол Азербайджана обсудил с украинскими официальными лицами развитие сотрудничества
    Внешняя политика
    00:00
    Минуло шесть лет со дня освобождения Зангилана
    Внутренняя политика
    23:50
    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином
    Другие страны
    23:36
    В Турции при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 15 человек
    В регионе
    23:23
    Во Франции в ходе беспорядков задержали более 2,5 тыс. человек
    Другие страны
    23:07
    Фото
    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
    Внешняя политика
    22:59
    Axios: Трамп распорядился проверить своего советника по подозрению в торговле влиянием
    Другие страны
    Лента новостей