Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр "Галкыныш"
Внешняя политика
- 19 октября, 2026
- 22:54
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 19 октября в Государственном конном цирке имени Гёроглы города Аркадаг посмотрела выступление легендарной национальной группы конных игр "Галкыныш" Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана.
Как сообщает Report, группа "Галкыныш", продемонстрировав сложные элементы верховой езды, порадовала зрителей красочными номерами.
Артисты и акробаты Государственного цирка Туркменистана и Государственного конного цирка имени Гёроглы города Аркадаг выступили также с интересными сценами.
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