Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi "Galkynyş" milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
Xarici siyasət
- 19 oktyabr, 2026
- 22:49
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Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva oktyabrın 19-da Arkadağ şəhərinin Göroğlu adına Dövlət Atçılıq Sirkində Türkmənistan Prezidentinin Ahal-təkə atçılıq kompleksinin əfsanəvi "Galkynyş" milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib.
"Report" xəbər verir ki, "Galkynyş" qrupu at üstündə mürəkkəb hərəkətlər nümayiş etdirərək, rəngarəng nömrələr ilə tamaşaçıların zövqünü oxşayıb.
Həmçinin Türkmənistan Dövlət Sirkinin və Arkadağ şəhərinin Göroğlu adına Dövlət Atçılıq Sirkinin artist və akrobatları maraqlı səhnələr ilə çıxış ediblər.
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