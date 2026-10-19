İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi "Galkynyş" milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib

    Xarici siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 22:49
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva oktyabrın 19-da Arkadağ şəhərinin Göroğlu adına Dövlət Atçılıq Sirkində Türkmənistan Prezidentinin Ahal-təkə atçılıq kompleksinin əfsanəvi "Galkynyş" milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib.

    "Report" xəbər verir ki, "Galkynyş" qrupu at üstündə mürəkkəb hərəkətlər nümayiş etdirərək, rəngarəng nömrələr ilə tamaşaçıların zövqünü oxşayıb.

    Həmçinin Türkmənistan Dövlət Sirkinin və Arkadağ şəhərinin Göroğlu adına Dövlət Atçılıq Sirkinin artist və akrobatları maraqlı səhnələr ilə çıxış ediblər.

    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində əfsanəvi Galkynyş milli atüstü oyunlar qrupunun çıxışını izləyib
    Leyla Əliyeva Türkmənistan
    Foto
    Лейла Алиева посмотрела в городе Аркадаг выступление легендарной национальной группы конных игр "Галкыныш"
    MiniBoss
    MiniBoss

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