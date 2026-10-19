Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 19 октября ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг.

Как сообщает Report, в ходе посещения Лейле Алиевой представили подробную информацию о проектах и услугах центра, направленных на охрану здоровья детей, поддержку их физического развития и реабилитацию.

При ознакомлении с массажными и игровыми комнатами, а также современными реабилитационными отделениями было отмечено, что работа центра основана на международных стандартах, новейших достижениях медицинской науки и использовании современного реабилитационного оборудования.

В центре созданы все необходимые условия для полноценной реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями и их успешной интеграции в общество.

Специально оборудованные игровые комнаты предназначены для организации досуга детей, развития их коммуникативных навыков и снятия психологического напряжения.

Созданные условия позволяют детям чувствовать себя комфортно и безопасно, а также раскрывать свой внутренний потенциал.