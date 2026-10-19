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    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 22:40
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 19 октября ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг.

    Как сообщает Report, в ходе посещения Лейле Алиевой представили подробную информацию о проектах и услугах центра, направленных на охрану здоровья детей, поддержку их физического развития и реабилитацию.

    При ознакомлении с массажными и игровыми комнатами, а также современными реабилитационными отделениями было отмечено, что работа центра основана на международных стандартах, новейших достижениях медицинской науки и использовании современного реабилитационного оборудования.

    В центре созданы все необходимые условия для полноценной реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями и их успешной интеграции в общество.

    Специально оборудованные игровые комнаты предназначены для организации досуга детей, развития их коммуникативных навыков и снятия психологического напряжения.

    Созданные условия позволяют детям чувствовать себя комфортно и безопасно, а также раскрывать свой внутренний потенциал.

    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане
    Лейла Алиева Туркменистан
    Фото
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində Uşaq Sağlamlığı və Reabilitasiya Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub
    44 - Tezliklə
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