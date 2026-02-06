ABŞ-nin maliyyə naziri: Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar Ukrayna üzrə danışıqlardan asılıdır
Digər ölkələr
- 06 fevral, 2026
- 04:22
ABŞ-nin Rusiyaya qarşı əlavə sanksiyalarının tətbiq edilməsi qərarı Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün danışıqların gedişatından asılıdır.
"Report"un "The Independent"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent bildirib.
"Görək, sülh danışıqları necə gedəcək", - o, bu məsələ ilə bağlı suala cavab olaraq deyib.
Bessent həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin Rusiyanın neft şirkətlərinə qarşı hazırkı sanksiyaları Moskvanı danışıqlara sövq edib.
