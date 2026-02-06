İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    ABŞ-nin maliyyə naziri: Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar Ukrayna üzrə danışıqlardan asılıdır

    • 06 fevral, 2026
    • 04:22
    ABŞ-nin Rusiyaya qarşı əlavə sanksiyalarının tətbiq edilməsi qərarı Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün danışıqların gedişatından asılıdır.

    "Report"un "The Independent"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent bildirib.

    "Görək, sülh danışıqları necə gedəcək", - o, bu məsələ ilə bağlı suala cavab olaraq deyib.

    Bessent həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin Rusiyanın neft şirkətlərinə qarşı hazırkı sanksiyaları Moskvanı danışıqlara sövq edib.

    Минфин США: новые санкции против России зависят от переговоров по Украине

