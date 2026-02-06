Минфин США: новые санкции против России зависят от переговоров по Украине

Решение о введении дополнительных санкций США против России зависит от хода переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на газету The Independent, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Посмотрим, как пройдут мирные переговоры", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Бессент также отметил, что действующие санкции США против российских нефтяных компаний подтолкнули Москву к переговорам.