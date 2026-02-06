Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Минфин США: новые санкции против России зависят от переговоров по Украине

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 02:14
    Минфин США: новые санкции против России зависят от переговоров по Украине

    Решение о введении дополнительных санкций США против России зависит от хода переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Independent, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    "Посмотрим, как пройдут мирные переговоры", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    Бессент также отметил, что действующие санкции США против российских нефтяных компаний подтолкнули Москву к переговорам.

    США российско-украинская война переговоры Скотт Бессент санкции
