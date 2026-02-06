Минфин США: новые санкции против России зависят от переговоров по Украине
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 02:14
Решение о введении дополнительных санкций США против России зависит от хода переговоров по урегулированию российско-украинской войны.
Как передает Report со ссылкой на газету The Independent, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Посмотрим, как пройдут мирные переговоры", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Бессент также отметил, что действующие санкции США против российских нефтяных компаний подтолкнули Москву к переговорам.
