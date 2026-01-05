АЖД перевезли почти 63 тысяч пассажиров в праздничные дни

В период с 31 декабря по 4 января "Азербайджанские железные дороги" перевезли 62 690 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, по Абшеронской кольцевой железной дороге было перевезено 48 542 пассажира, а по маршруту Баку–Газах–Баку - 8 885 человек (включая дополнительные рейсы Баку–Агстафа–Баку).

Кроме того, по направлениям Баку–Габала–Баку, Баку–Балакян–Баку, Баку–Агдам–Баку и Гянджа–Мингячевир пассажиропоток в общей сложности составил 5 263 человека.