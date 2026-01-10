Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə final görüşləri keçiriləcək
- 10 yanvar, 2026
- 21:33
Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında 5 çəki üzrə final görüşləri keçiriləcək.
"Report" Azərbaycan Güləş Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, yarışın dördüncü günündə həlledici mərhələyə yüksələn idmançılar müəyyənləşib.
Bakı İdman Sarayında təşkil olunan yarışda 61, 70, 79, 92 və 125 kq çəki dərəcələrində finalçılar məlum olub.
61 kq
Nürəddin Novruzov ("Neftçi") – Ceyhun Allahverdiyev (MOİK)
70 kq
Kənan Heybətov ("Sərhədçi") – Ramik Heybətov (AHİTA)
79 kq
Fərid Cabbarov ("Neftçi") – Cəbrayıl Hacıyev (AGF)
92 kq
Abubakr Abakarov (AGF) – Ali Tsokoyev (AGF)
125 kq
Giorgi Meşvildişvili ("Neftçi") – Yusif Dursunov ("Neftçi")
Qeyd edək ki, sabah bu çəkilərdə həlledici qarşılaşmalar keçiriləcək. Saat 10:00-da təsəlliverici görüşlər, 12:00-da isə medallar uğrunda final matçları baş tutacaq.