İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə final görüşləri keçiriləcək

    Fərdi
    • 10 yanvar, 2026
    • 21:33
    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə final görüşləri keçiriləcək

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında 5 çəki üzrə final görüşləri keçiriləcək.

    "Report" Azərbaycan Güləş Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, yarışın dördüncü günündə həlledici mərhələyə yüksələn idmançılar müəyyənləşib.

    Bakı İdman Sarayında təşkil olunan yarışda 61, 70, 79, 92 və 125 kq çəki dərəcələrində finalçılar məlum olub.

    61 kq

    Nürəddin Novruzov ("Neftçi") – Ceyhun Allahverdiyev (MOİK)

    70 kq

    Kənan Heybətov ("Sərhədçi") – Ramik Heybətov (AHİTA)

    79 kq

    Fərid Cabbarov ("Neftçi") – Cəbrayıl Hacıyev (AGF)

    92 kq

    Abubakr Abakarov (AGF) – Ali Tsokoyev (AGF)

    125 kq

    Giorgi Meşvildişvili ("Neftçi") – Yusif Dursunov ("Neftçi")

    Qeyd edək ki, sabah bu çəkilərdə həlledici qarşılaşmalar keçiriləcək. Saat 10:00-da təsəlliverici görüşlər, 12:00-da isə medallar uğrunda final matçları baş tutacaq.

    Son xəbərlər

    22:01

    Londonda etirazçılar səfirliyinin binası üzərindəki İran bayrağını dəyişdiriblər

    Digər ölkələr
    21:46
    Video

    Türkiyə Superkubokunun qalibi müəyyənləşib

    Futbol
    21:37

    Türkiyədə evdə yanğın olub, ölən və zərərçəkənlər var

    Region
    21:33

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə final görüşləri keçiriləcək

    Fərdi
    21:24
    Foto

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə medalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    21:23

    KİV: İranda etirazçı və polisə atəş açanlar həbs olunub

    Region
    21:04
    Video

    Masazırda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, bir nəfər zəhərlənib

    Hadisə
    21:03

    Hələbdə toqquşmalar zamanı ölənlərin sayı 23-ə çatıb

    Digər ölkələr
    20:53

    Məşhəddə etirazçılar 15 avtobusu yandırıblar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti