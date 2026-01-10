Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə medalçılar müəyyənləşib
- 10 yanvar, 2026
- 21:24
Bakıda keçirilən yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı sona yaxınlaşır.
"Report" Azərbaycan Güləş Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında təşkil edilən yarışın dördüncü günündə sərbəst güləşçilər arasında 57, 65, 74, 86 və 97 kq çəki dərəcələrində qaliblər məlum olub.
57 kq
1. İslam Bazarqanov (AGF)
2. Vasif Bağırov ("Mywrestling")
3. Elman Ağayev ("Neftçi"), Muhəmməd İsmayılov ("Neftçi")
65 kq
1. Rəşid Babazadə (Masallı, "Neftçi")
2. Musa Ağayev (AHİTA)
3. Əli Rəhimzadə ("Neftçi"), Murad Haqverdiyev (MOİK)
74 kq
1. Turan Bayramov ("Neftçi")
2. Ağanəzər Novruzov ("Neftçi")
3. Nurlan Ağazadə ("Neftçi"), Murad Yevloyev (AGF)
86 kq
1. Arseniy Djioyev ("Neftçi")
2. Orxan Abasov ("Neftçi")
3. Nəsib İsayev (Ağstafa), Əşrəf Aşırov (MOİK)
97 kq
1. Maqomedxan Maqomedov (AGF)
2. Osman Nurmaqomedov (AGF)
3. Zəfər Əliyev ("Sərhədçi"), Abdulcəlil Şabanov (Zaqatala)