На чемпионате Азербайджана по вольной борьбе определились призеры еще в пяти весовых категориях
- 10 января, 2026
- 22:06
В Баку подходит к концу чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.
Как передает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в четвертый день соревнований, проходящих во Дворце спорта Баку, определились победители среди борцов вольного стиля в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 кг.
57 кг
-
Ислам Базарганов (AGF)
-
Васиф Багиров ("Mywrestling")
-
Эльман Агаев ("Нефтчи"), Мухаммед Исмаилов ("Нефтчи")
65 кг
-
Рашид Бабазаде (Масаллы, "Нефтчи")
-
Муса Агаев (AHİTA)
-
Али Рагимзаде ("Нефтчи"), Мурад Хагвердиев (МОИК)
74 кг
-
Туран Байрамов ("Нефтчи")
-
Аганезар Новрузов ("Нефтчи")
-
Нурлан Агазаде ("Нефтчи"), Мурад Евлоев (AGF)
86 кг
-
Арсений Джиоев ("Нефтчи")
-
Орхан Абасов ("Нефтчи")
-
Насиб Исаев (Агстафа), Ашраф Аширов (МОИК)
97 кг
-
Магомедхан Магомедов (AGF)
-
Осман Нурмагомедов (AGF)
-
Зяфяр Алиев ("Серхедчи"), Абдулджалил Шабанов (Загатала)