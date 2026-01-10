Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    На чемпионате Азербайджана по вольной борьбе определились призеры еще в пяти весовых категориях

    Индивидуальные
    • 10 января, 2026
    • 22:06
    В Баку подходит к концу чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.

    Как передает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в четвертый день соревнований, проходящих во Дворце спорта Баку, определились победители среди борцов вольного стиля в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 кг.

    57 кг

    1. Ислам Базарганов (AGF)

    2. Васиф Багиров ("Mywrestling")

    3. Эльман Агаев ("Нефтчи"), Мухаммед Исмаилов ("Нефтчи")

    65 кг

    1. Рашид Бабазаде (Масаллы, "Нефтчи")

    2. Муса Агаев (AHİTA)

    3. Али Рагимзаде ("Нефтчи"), Мурад Хагвердиев (МОИК)

    74 кг

    1. Туран Байрамов ("Нефтчи")

    2. Аганезар Новрузов ("Нефтчи")

    3. Нурлан Агазаде ("Нефтчи"), Мурад Евлоев (AGF)

    86 кг

    1. Арсений Джиоев ("Нефтчи")

    2. Орхан Абасов ("Нефтчи")

    3. Насиб Исаев (Агстафа), Ашраф Аширов (МОИК)

    97 кг

    1. Магомедхан Магомедов (AGF)

    2. Осман Нурмагомедов (AGF)

    3. Зяфяр Алиев ("Серхедчи"), Абдулджалил Шабанов (Загатала)

    Азербайджан Греко-римская борьба
    Фото
    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə medalçılar müəyyənləşib

