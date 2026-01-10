На чемпионате Азербайджана по вольной борьбе определились призеры еще в пяти весовых категориях

В Баку подходит к концу чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в четвертый день соревнований, проходящих во Дворце спорта Баку, определились победители среди борцов вольного стиля в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 кг.

57 кг

Ислам Базарганов (AGF) Васиф Багиров ("Mywrestling") Эльман Агаев ("Нефтчи"), Мухаммед Исмаилов ("Нефтчи")

65 кг

Рашид Бабазаде (Масаллы, "Нефтчи") Муса Агаев (AHİTA) Али Рагимзаде ("Нефтчи"), Мурад Хагвердиев (МОИК)

74 кг

Туран Байрамов ("Нефтчи") Аганезар Новрузов ("Нефтчи") Нурлан Агазаде ("Нефтчи"), Мурад Евлоев (AGF)

86 кг

Арсений Джиоев ("Нефтчи") Орхан Абасов ("Нефтчи") Насиб Исаев (Агстафа), Ашраф Аширов (МОИК)

97 кг