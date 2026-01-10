İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Türkiyə Superkubokunun qalibi müəyyənləşib

    Futbol
    • 10 yanvar, 2026
    • 21:46
    Türkiyə Superkubokunun qalibi müəyyənləşib

    Türkiyə Superkubokunun qalibi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, İstanbulda Atatürk Olimpiya Stadionunda keçirilən final qarşılaşmasında əzəli rəqiblər - "Qalatasaray"la "Fənərbağça" qarşılaşıb.

    "Fənərbağça" Halil Umut Melerin idarə etdiyi derbidən 2:0 hesablı qələbə ilə ayrılıb. Qolları Matteo Genduzi (28-ci dəqiqə) və Ceyden Ostervolde (48-ci dəqiqə) vurub.

    Qeyd edək ki, yarımfinalda "Qalatasaray" "Trabzonspor"u, "Fənərbağça" isə "Samsunspor"u mübarizədən kənarlaşdırmışdı.

    Türkiyə Superkuboku "Qalatasaray" "Fənərbağça" final
    Video
    Определился победитель Суперкубка Турции

    Son xəbərlər

    22:01

    Londonda etirazçılar səfirliyinin binası üzərindəki İran bayrağını dəyişdiriblər

    Digər ölkələr
    21:46
    Video

    Türkiyə Superkubokunun qalibi müəyyənləşib

    Futbol
    21:37

    Türkiyədə evdə yanğın olub, ölən və zərərçəkənlər var

    Region
    21:33

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə final görüşləri keçiriləcək

    Fərdi
    21:24
    Foto

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə medalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    21:23

    KİV: İranda etirazçı və polisə atəş açanlar həbs olunub

    Region
    21:04
    Video

    Masazırda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, bir nəfər zəhərlənib

    Hadisə
    21:03

    Hələbdə toqquşmalar zamanı ölənlərin sayı 23-ə çatıb

    Digər ölkələr
    20:53

    Məşhəddə etirazçılar 15 avtobusu yandırıblar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti