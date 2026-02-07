İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ermənistanda hərbi hissələrin birində hərbçinin meyiti tapılıb

    Region
    • 07 fevral, 2026
    • 20:53
    Ermənistanda hərbi hissələrin birində hərbçinin meyiti tapılıb

    Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrindən birində müqaviləli hərbçinin meyiti tapılıb.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə müdafiə idarəsindən bildirilib.

    "7 fevral tarixində Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsində müqaviləli hərbçi Davit Armenoviç Manukyanın meyiti aşkar edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

