Ermənistanda hərbi hissələrin birində hərbçinin meyiti tapılıb
Region
- 07 fevral, 2026
- 20:53
Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrindən birində müqaviləli hərbçinin meyiti tapılıb.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə müdafiə idarəsindən bildirilib.
"7 fevral tarixində Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsində müqaviləli hərbçi Davit Armenoviç Manukyanın meyiti aşkar edilib", - məlumatda qeyd olunub.
Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.
