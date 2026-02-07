В Армении контрактник найден мертвым в воинской части
В регионе
- 07 февраля, 2026
- 20:40
Военнослужащий-контрактник найден мертвым в одной из воинских частей Минобороны Армении.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в оборонном ведомстве.
"7 февраля было обнаружено тело контрактного военнослужащего воинской части № Министерства обороны РА Давита Арменовича Манукяна", - говорится в сообщении.
Для выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие.
Последние новости
21:29
Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты взяли в первый день соревнований две медалиИндивидуальные
21:13
Видео
В Индии при обрушении аттракциона с людьми погиб один человек, 13 пострадалиДругие страны
20:57
Вэнса в ходе его визита в Азербайджан будет сопровождать замгоссекретаря СШАДругие страны
20:53
В Украине из-за российских ударов приостановила работу Бурштынская ТЭСДругие страны
20:40
В Армении контрактник найден мертвым в воинской частиВ регионе
20:28
Bloomberg: РФ из-за кризиса на рынке труда обратилась к Индии и Шри-ЛанкеВ регионе
20:11
Депутат: Важно более строго соблюдать этику общения в школахНаука и образование
19:56
Число погибших при взрыве в шахте в Индии возросло до 27Другие страны
19:53