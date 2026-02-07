Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Армении контрактник найден мертвым в воинской части

    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 20:40
    В Армении контрактник найден мертвым в воинской части

    Военнослужащий-контрактник найден мертвым в одной из воинских частей Минобороны Армении.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в оборонном ведомстве.

    "7 февраля было обнаружено тело контрактного военнослужащего воинской части № Министерства обороны РА Давита Арменовича Манукяна", - говорится в сообщении.

    Для выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие.

