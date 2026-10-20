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    Фарида Джаббарова: Хотим донести до мира правду о трагичной судьбе более 4 тыс. азербайджанцев

    Карабах
    • 20 октября, 2026
    • 20:55
    Фарида Джаббарова: Хотим донести до мира правду о трагичной судьбе более 4 тыс. азербайджанцев

    Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" проводит мирную акцию в Брюсселе с целью донести правду о судьбе более 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

    Об этом европейскому бюро Report сказала Фарида Джаббарова, супруг которой также оказался в списке пропавших без вести.

    "Мы хотим узнать про судьбу наших соотечественников, чтобы положить конец страданиям семей. Сложно выразить словами, насколько тяжело это для них – жить в безызвестности о своих близких. Мы требует защиты прав всех пропавших без вести в мире", - сказала она.

    По ее словам, она до сих пор не располагает сведениями о судьбе своего супруга Азада Джаббарова, пропавшего без вести при обороне Ходжалы, где он служил в отряде добровольцев, защищающих город.

    Поэтому считает, что она и другие участники акции - члены объединения - должны донести голос родных и близких всех без вести пропавших более 4 тысяч соотечественников.

    "Представьте степень отчаяния, когда семьи молятся, чтобы найти хотя бы останки своих близких!" - сказала она.

    По ее словам, азербайджанцы знают, что такое война и страдания, поэтому желают мира всем и выступают против войны. Она также отметила, что до сих пор не потеряла надежды на то, что выяснится судьба как ее супруга, так и других пропавших без вести.

    Фарида Джаббарова Пропавшие без вести Акция Карабах Брюссель
    Fəridə Cabbarova: Dörd mindən çox azərbaycanlının faciəvi taleyi haqqında həqiqəti dünyaya çatdırmaq istəyirik
    Farida Jabbarova: Truth about fate of over 4,000 Azerbaijanis must reach world
    44 filmi
    44 filmi

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