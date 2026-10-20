Фарида Джаббарова: Хотим донести до мира правду о трагичной судьбе более 4 тыс. азербайджанцев

Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" проводит мирную акцию в Брюсселе с целью донести правду о судьбе более 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Об этом европейскому бюро Report сказала Фарида Джаббарова, супруг которой также оказался в списке пропавших без вести.

"Мы хотим узнать про судьбу наших соотечественников, чтобы положить конец страданиям семей. Сложно выразить словами, насколько тяжело это для них – жить в безызвестности о своих близких. Мы требует защиты прав всех пропавших без вести в мире", - сказала она.

По ее словам, она до сих пор не располагает сведениями о судьбе своего супруга Азада Джаббарова, пропавшего без вести при обороне Ходжалы, где он служил в отряде добровольцев, защищающих город.

Поэтому считает, что она и другие участники акции - члены объединения - должны донести голос родных и близких всех без вести пропавших более 4 тысяч соотечественников.

"Представьте степень отчаяния, когда семьи молятся, чтобы найти хотя бы останки своих близких!" - сказала она.

По ее словам, азербайджанцы знают, что такое война и страдания, поэтому желают мира всем и выступают против войны. Она также отметила, что до сих пор не потеряла надежды на то, что выяснится судьба как ее супруга, так и других пропавших без вести.