Hindistanda attraksion qəzasında bir nəfər ölüb, 13 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 07 fevral, 2026
- 21:43
Hindistanın Haryana ştatının Fəridabad dairəsində Surackənd yarmarkasında attraksionun uçması nəticəsində bir nəfər ölüb, 13 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un ANI-yə istinadən məlumatına görə, videogörüntülərdə nəhəng fırlanan yelləncəklərin yan dayağının oturacaqlar ən yüksək nöqtədə olarkən qırıldığı və insanların aşağıya düşdüyü görünür.
Qeyd olunub ki, insident nəticəsində platformanın əyildiyini görüb insanları xilas etməyə çalışan polis inspektoru həlak olub, xəsarət alan 13 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Fəridabad dairə komissarı Ayuş Sinqhin sözlərinə görə, platformanın operatoru barəsində cinayət işi açılacaq.
