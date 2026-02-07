В Индии при обрушении аттракциона с людьми погиб один человек, 13 пострадали
Другие страны
- 07 февраля, 2026
- 21:13
Один человек погиб, 13 пострадали в результате обрушения аттракциона на ярмарке Сураджканд в округе Фаридабад в индийском штате Харьяна.
Как передает Report со ссылкой на агентство ANI, на видеокадрах видно, что у огромных крутящихся качелей сломалось боковое крепление, когда сиденья были в самой высокой точке, после чего люди рухнули вниз.
Отмечается, что в результате инцидента погиб полицейский инспектор, который пытался спасти людей, заметив, что платформа накренилась, еще 13 человек получили травмы и были госпитализированы.
По словам окружного комиссара Фаридабада Аюша Сингха, будет возбуждено уголовное дело в отношении оператора платформы.
