В Индии при обрушении аттракциона с людьми погиб один человек, 13 пострадали

Один человек погиб, 13 пострадали в результате обрушения аттракциона на ярмарке Сураджканд в округе Фаридабад в индийском штате Харьяна.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANI, на видеокадрах видно, что у огромных крутящихся качелей сломалось боковое крепление, когда сиденья были в самой высокой точке, после чего люди рухнули вниз.

Отмечается, что в результате инцидента погиб полицейский инспектор, который пытался спасти людей, заметив, что платформа накренилась, еще 13 человек получили травмы и были госпитализированы.

По словам окружного комиссара Фаридабада Аюша Сингха, будет возбуждено уголовное дело в отношении оператора платформы.