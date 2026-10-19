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    FHN: Ötən həftə 149 yanğına çıxış olub, 4 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:11
    FHN: Ötən həftə 149 yanğına çıxış olub, 4 nəfərin meyiti tapılıb

    Ötən həftə 149 yanğına çıxış olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

    Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 149 yanğına çıxış, 27 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 4 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib.

    Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 8-i azyaşlı olmaqla 31 nəfər xilas edilib, müxtəlif hadisələrlə əlaqədar (bağlı qapı, avtoqəza və s.) 4 nəfərin meyiti təhvil verilib.

    Yanğın hadisəsi Meyit Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    МЧС: За минувшую неделю совершено 149 выездов на пожары, обнаружены тела 4 человек
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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