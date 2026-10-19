МЧС: За минувшую неделю совершено 149 выездов на пожары, обнаружены тела 4 человек

На прошлой неделе совершено 149 выездов на пожары.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, за указанный период проведены аварийно-спасательные операции по 149 фактам пожаров, 27 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 4 фактам ДТП.

Силами МЧС за прошлую неделю спасен 31 человек, из которых 8 - дети, тела 4 погибших переданы по назначению.