МЧС: За минувшую неделю совершено 149 выездов на пожары, обнаружены тела 4 человек
Происшествия
- 19 октября, 2026
- 09:21
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На прошлой неделе совершено 149 выездов на пожары.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно информации, за указанный период проведены аварийно-спасательные операции по 149 фактам пожаров, 27 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 4 фактам ДТП.
Силами МЧС за прошлую неделю спасен 31 человек, из которых 8 - дети, тела 4 погибших переданы по назначению.
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