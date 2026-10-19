"Dinamo"nun baş məşqçisi İqor Kostyuk vəzifəsindən azad edilib
Futbol
- 19 oktyabr, 2026
- 09:14
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Ukrayna Premyer Liqasının IX turunda "Polissya"ya 1:3 hesabı ilə yenilən "Dinamo"nun (Kiyev) baş məşqçisi İqor Kostyuk vəzifəsindən azad olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qərarı klubun prezidenti İqor Surkis verib. Komandanı Ukrayna çempionatının növbəti matçlarına, o cümlədən oktyabrın 23-də "Kudrivka"ya qarşı keçiriləcək görüşə baş məşqçi əvəzi kimi Matsey Kendzyorek hazırlayacaq.
Qeyd edək ki, İ.Kostyuk 2025-ci ildən "Dinamo"ya rəhbərlik edib.
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