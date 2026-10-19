İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    "Dinamo"nun baş məşqçisi İqor Kostyuk vəzifəsindən azad edilib

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:14
    Dinamonun baş məşqçisi İqor Kostyuk vəzifəsindən azad edilib

    Ukrayna Premyer Liqasının IX turunda "Polissya"ya 1:3 hesabı ilə yenilən "Dinamo"nun (Kiyev) baş məşqçisi İqor Kostyuk vəzifəsindən azad olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qərarı klubun prezidenti İqor Surkis verib. Komandanı Ukrayna çempionatının növbəti matçlarına, o cümlədən oktyabrın 23-də "Kudrivka"ya qarşı keçiriləcək görüşə baş məşqçi əvəzi kimi Matsey Kendzyorek hazırlayacaq.

    Qeyd edək ki, İ.Kostyuk 2025-ci ildən "Dinamo"ya rəhbərlik edib.

    İqor Kostyuk İqor Surkis Dinamo Kiyev FK
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    09:28
    Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub
    İnfrastruktur
    09:25
    Fransanın daxili işlər naziri istefa verib
    Digər ölkələr
    09:25
    Kreml Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünün mümkünlüyünü təsdiqləyir
    Region
    09:24
    Bakıda iki avtomobil toqquşub, səkidəki piyada ölüb
    Digər
    09:14
    "Dinamo"nun baş məşqçisi İqor Kostyuk vəzifəsindən azad edilib
    Futbol
    09:11
    FHN: Ötən həftə 149 yanğına çıxış olub, 4 nəfərin meyiti tapılıb
    Hadisə
    09:01
    Azərbaycan Basketbol Liqası: III turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək
    Futbol
    09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.10.2026)
    Maliyyə
    08:46
    Braziliyada Flavio Bolsonarunun çirkli pulların yuyulmasında iştirakı araşdırılır
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti