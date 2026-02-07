İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Fərdi
    • 07 fevral, 2026
    • 20:58
    Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın sonuncu – beşinci günündə sərbəst güləşdə 61, 70, 79, 92 və 125 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

    Bununla da sərbəst güləş üzrə yarışa yekun vurulub.

    Qeyd edək ki, çempionatın ən yaxşı hakimi Vüqar Şükürov seçilərək xüsusi mükafatla təltif edilib.

    61 kq

    Camal Abbasov ("Neftçi", Gəncə)

    Məhəmmədəli Əlizadə (İmişli)

    Cəbrayıl Verdiyev (Gəncə, AHİTA), Nicat Həsənov (AİJA)

    70 kq

    Hacı Kərimov (Neftçi)

    Sadiq Hüseynov (Neftçi)

    İsa Yusibov (Neftçi), Kamal Məmmədov (Neftçi)

    79 kq

    Elcan İsmayılzadə (Neftçi)

    Əli Hacıyev (AİJA)

    Ülfət Məmmədov (Mywrestling), Şeyxəli Babazadə (DİN)

    92 kq

    Hüseyn Məmmədtağızadə (Neftçi)

    İsmayıl Əsədli (Gəncə, Təhsil-1)

    Əlim Əlimov (DİN), Nicat Qurbanov (Lokomativ)

    125 kq

    Yusif Dursunov (Neftçi)

    Muxamad Qantemirov (AGF)

    İsmayıl Kərimov (Neftçi)

    güləş U20 Çempionat

    Son xəbərlər

    21:19

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçuları ilk günü bir qızıl, bir bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:17

    "Bloomberg": Rusiya əmək bazarındakı böhran səbəbindən Hindistan və Şri-Lankaya müraciət edib

    Region
    21:01

    Azərbaycana səfəri zamanı Vensi ABŞ Dövlət katibinin müavini müşayiət edəcək

    Digər ölkələr
    20:58
    Foto

    Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Fərdi
    20:53

    Ermənistanda hərbi hissələrin birində hərbçinin meyiti tapılıb

    Region
    20:29

    Hindistanda mədəndə baş verən partlayışda ölənlərin sayı 27-yə yüksəlib

    Digər ölkələr
    20:13

    Energetikaya dəyən ziyandan danışan Zelenski HHM-in gücləndirilməsi tapşırığını verib

    Digər ölkələr
    20:09

    İslamabaddakı terror hücumunun təşkilatçıları yaxalanıb

    Digər ölkələr
    19:50

    Orban Aİ və NATO-nun Rusiya ilə birbaşa münaqişəyə yaxınlaşdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti