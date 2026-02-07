Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
- 07 fevral, 2026
- 20:58
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın sonuncu – beşinci günündə sərbəst güləşdə 61, 70, 79, 92 və 125 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
Bununla da sərbəst güləş üzrə yarışa yekun vurulub.
Qeyd edək ki, çempionatın ən yaxşı hakimi Vüqar Şükürov seçilərək xüsusi mükafatla təltif edilib.
61 kq
Camal Abbasov ("Neftçi", Gəncə)
Məhəmmədəli Əlizadə (İmişli)
Cəbrayıl Verdiyev (Gəncə, AHİTA), Nicat Həsənov (AİJA)
70 kq
Hacı Kərimov (Neftçi)
Sadiq Hüseynov (Neftçi)
İsa Yusibov (Neftçi), Kamal Məmmədov (Neftçi)
79 kq
Elcan İsmayılzadə (Neftçi)
Əli Hacıyev (AİJA)
Ülfət Məmmədov (Mywrestling), Şeyxəli Babazadə (DİN)
92 kq
Hüseyn Məmmədtağızadə (Neftçi)
İsmayıl Əsədli (Gəncə, Təhsil-1)
Əlim Əlimov (DİN), Nicat Qurbanov (Lokomativ)
125 kq
Yusif Dursunov (Neftçi)
Muxamad Qantemirov (AGF)
İsmayıl Kərimov (Neftçi)