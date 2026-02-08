İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın alt qatlarında 5000 illik tarix gizlənir

    Daxili siyasət
    • 08 fevral, 2026
    • 01:04
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın alt qatlarında 5000 illik tarix gizlənir

    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında "İrsimiz" rubrikasının növbəti buraxılışı hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, buraxılışda tarix elmləri doktoru, professor Nəcəf Müseyibli arxeoloji qazıntılarda qədim Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixindən danışıb.

    O bildirib ki, Azərbaycanın alt qatlarında gizlənən 5000 illik tarixi var:

    "Arxeoloji qazıntılar Azərbaycan dövlətçiliyinin qədimliyini sübut edir. Naxçıvanda tapılan şəhər mədəniyyəti indiyədək olan tarixi dəyişir. Qarabağ abidələri Azərbaycan tarixinə yeni faktları gətirir. Gəncə-Qazax bölgəsi arxeologiyada mühüm yenilikləri ortaya qoyur. Naxçıvan qədim Yaxın Şərqin açar bölgələrindən biridir. Cənubi Azərbaycan və Urmiya hövzəsi sivilizasiya mərkəzi sayılır".

    Tarixçinin sözlərinə görə, qədim Azərbaycanın tarixi yazılı mənbələrlə deyil, qazıntılarla da öyrənilməlidir: "Üzərliktəpə 4 min il əvvəl Azərbaycanda şəhər həyatının mövcudluğunu sübut edir. Qədim qalalar və qəbir abidələri Azərbaycanda ilk siyasi birliklərin dəqiq tarixini müəyyən edir. Tunc dövrü Azərbaycan tarixində dönüş nöqtəsidir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi arxeologiyada yeni mərhələ açdı".

    N. Müseyibli Azərbaycanda ilk dövlət izlərinin harada tapılması, beş min il əvvəlki həyatın necə olması, radiokarbon analizləri ilə Azərbaycan tarixinin yenidən yazılması, eləcə də xarici alimlərin Azərbaycanda hansı sirrləri araşdırması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

    Daha ətraflı linkdə:

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın alt qatlarında 5000 illik tarix gizlənir

    Qərbi Azərbaycan Xronikası tarix Cənubi Azərbaycan Urmiya Nəcəf Müseyibli Naxçıvan

    Son xəbərlər

    01:35

    İnfarkt və insult riskini artıran məhsullar açıqlanıb

    Sağlamlıq
    01:04
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın alt qatlarında 5000 illik tarix gizlənir

    Daxili siyasət
    00:37

    Hindistanda üçmərtəbəli binanın uçması nəticəsində iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    00:03

    İtaliyalı qadın konkisürən olimpiya rekorduna imza atıb

    Fərdi
    23:36

    İsrail ordusu oktyabr hadisələrində iştirak etmiş HƏMAS silahlısını zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    23:16

    ABŞ-nin İsraildəki səfiri: Tramp İranla ziddiyyətlərin sülh yolu ilə həllini istəyir

    Digər ölkələr
    23:02

    Milanda polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib

    Digər ölkələr
    22:49

    "Barselona" La Liqanın XXIII turunda "Malyorka"nı darmadağın edib

    Futbol
    22:35

    Federasiya prezidenti "Böyük Dəbilqə"də medal qazanan cüdoçuları təbrik edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti