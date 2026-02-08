İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Hindistanda üçmərtəbəli binanın uçması nəticəsində iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 08 fevral, 2026
    • 00:37
    Hindistanda üçmərtəbəli binanın uçması nəticəsində iki nəfər həlak olub

    Hindistanın şimalındakı Racastan ştatının Kota şəhərində üçmərtəbəli binanın uçması nəticəsində azı iki nəfər həlak olub, daha bir neçə nəfər dağıntılar altında qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Press Trust of India" (PTI) agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, binada restoran yerləşirdi, hadisə zamanı orada müştərilər və müəssisənin işçiləri olub.

    "Hazırda iki nəfərin həlak olması barədə məlumat var, doqquz nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan dördü hələ də xəstəxanadadır, təxminən dörd nəfər isə ya özəl xəstəxanaya köçürülüb, ya da evə buraxılıb", - nəşr ştatın Nazirlər Kabinetinin üzvü Madan Dilavarın bu sözlərini sitat gətirib.

    ANI-nin dairə administrasiyasının rəhbəri Piyuş Samariyaya istinadən yazdığı ilkin versiyaya görə, hadisə qonşu tikilinin sökülməsi nəticəsində binanın bünövrəsinin zədələnməsi ilə bağlı ola bilər.

    Hindistan bina dağıntı
    При обрушении трехэтажного здания в Индии погибли два человека

    Son xəbərlər

    01:35

    İnfarkt və insult riskini artıran məhsullar açıqlanıb

    Sağlamlıq
    01:04
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın alt qatlarında 5000 illik tarix gizlənir

    Daxili siyasət
    00:37

    Hindistanda üçmərtəbəli binanın uçması nəticəsində iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    00:03

    İtaliyalı qadın konkisürən olimpiya rekorduna imza atıb

    Fərdi
    23:36

    İsrail ordusu oktyabr hadisələrində iştirak etmiş HƏMAS silahlısını zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    23:16

    ABŞ-nin İsraildəki səfiri: Tramp İranla ziddiyyətlərin sülh yolu ilə həllini istəyir

    Digər ölkələr
    23:02

    Milanda polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib

    Digər ölkələr
    22:49

    "Barselona" La Liqanın XXIII turunda "Malyorka"nı darmadağın edib

    Futbol
    22:35

    Federasiya prezidenti "Böyük Dəbilqə"də medal qazanan cüdoçuları təbrik edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti