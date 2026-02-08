İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İnfarkt və insult riskini artıran məhsullar açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 08 fevral, 2026
    • 01:35
    İnfarkt və insult riskini artıran məhsullar açıqlanıb

    Həddin artıq emal olunmuş məhsullarla zəngin rasion ürək-damar xəstəlikləri riskini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.

    "Report" xəbər verir ki, Florida Atlantik Universitetinin Çarlz Şmidt adına Tibb Kollecinin alimlərinin müvafiq araşdırması "The American Journal of Medicine"da dərc olunub.

    Tədqiqatçılar ABŞ-nin 2021–2023-cü illər üzrə Milli Sağlamlıq və Qidalanma Müayinəsinin məlumatlarını təhlil ediblər. Tədqiqata qidalanma və anamnezdə infarkt və ya insultun olması barədə ətraflı məlumat verən 18 yaşdan yuxarı 4 787 yetkin amerikalı daxil edilib.

    İştirakçılar rasionlarındakı həddinddən çox emal olunmuş məhsulların payından asılı olaraq dörd qrupa bölünüblər. Yaş, cins, etnik mənsubiyyət, gəlir səviyyəsi və siqaret çəkmə faktoru nəzərə alındıqdan sonra məlum olub ki, bu növ qidaları ən çox istehlak edən insanlarda onları daha az yeyənlərlə müqayisədə ürək-damar xəstəlikləri riski 47 % daha yüksəkdir.

    Bu məhsullar tərkibində yüksək miqdarda şəkər, yağ, duz, nişasta və emulqatorlar, eləcə də dadlandırıcılar daxil olmaqla, kimyəvi qatqılar olan sənaye üsulu ilə hazırlanmış qidalardır. Bunlara şirin içkilər, qəlyanaltılar, kolbasalar, yarımfabrikatlar və hazır yeməklər daxildir. ABŞ-də bu gün belə məhsullar böyüklərin rasionunun təxminən 60 %-ni, uşaqların qidalanmasının isə 70 %-nə qədərini təşkil edir.

    ABŞ ürək-damar xəstəlik
    Названа группа продуктов, повышающих риск инфаркта и инсульта

    Son xəbərlər

    01:35

    İnfarkt və insult riskini artıran məhsullar açıqlanıb

    Sağlamlıq
    01:04
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın alt qatlarında 5000 illik tarix gizlənir

    Daxili siyasət
    00:37

    Hindistanda üçmərtəbəli binanın uçması nəticəsində iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    00:03

    İtaliyalı qadın konkisürən olimpiya rekorduna imza atıb

    Fərdi
    23:36

    İsrail ordusu oktyabr hadisələrində iştirak etmiş HƏMAS silahlısını zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    23:16

    ABŞ-nin İsraildəki səfiri: Tramp İranla ziddiyyətlərin sülh yolu ilə həllini istəyir

    Digər ölkələr
    23:02

    Milanda polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib

    Digər ölkələr
    22:49

    "Barselona" La Liqanın XXIII turunda "Malyorka"nı darmadağın edib

    Futbol
    22:35

    Federasiya prezidenti "Böyük Dəbilqə"də medal qazanan cüdoçuları təbrik edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti