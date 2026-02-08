İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    KİV: Şimali Koreyanın hakim partiyasının qurultayında əsas siyasət istiqamətləri müəyyən ediləcək

    Digər ölkələr
    08 fevral, 2026
    • 03:48
    KİV: Şimali Koreyanın hakim partiyasının qurultayında əsas siyasət istiqamətləri müəyyən ediləcək

    Şimali Koreya fevral ayının ikinci yarısında partiyanın 9-cu qurultayını keçirəcək.

    "Report" bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyinə (KMTA) istinadən xəbər verir.

    Qərar Koreya Fəhlə Partiyası (KFP) Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun iclasında qəbul edilib. Şimali Koreya lideri Kim Çen İnin rəhbərliyi ilə keçirilən görüşə partiya katibi Ço Yon Von sədrlik edib.

    "Yoldaş Kim Çen İn partiya qurultayına Hazırlıq Komitəsinin müvafiq bölmələrinin qurultaya hazırlıq işlərini hər cəhətdən dolğun şəkildə həyata keçirməsini müsbət qiymətləndirib, qurultayın uğurla təşkil edilməsi üçün prinsipial məsələləri və ətraflı vəzifələri işıqlandırıb", - deyə KMTA-nın məlumatında bildirilib.

    Cənubi Koreyanın "Yonhap" Xəbər Agentliyinin isə qeyd edib ki, qurultayda Şimali Koreyanın iqtisadiyyat, diplomatiya və müdafiə sahələrindəki əsas siyasət istiqamətləri müəyyən ediləcək.

    СМИ: На съезде правящей партии КНДР будут определены ключевые направления политики

