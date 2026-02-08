Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    СМИ: На съезде правящей партии КНДР будут определены ключевые направления политики

    Северная Корея проведет 9-й партийный съезд во второй половине февраля.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Решение было принято на заседании политического бюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). На встрече под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына председательствовал секретарь партии Чо Ён Вон.

    "Товарищ Ким Чен Ын положительно оценил, что соответствующие секции Подготовительного комитета партсъезда содержательно провели подготовительную работу к партсъезду во всех отношениях, и осветил принципиальные вопросы и детальные задачи для успешного обеспечения партсъезда", - говорится в сообщении ЦТАК.

    На съезде, как указывает южнокорейское новостное агентство Yonhap, будут определены ключевые направления политики Северной Кореи в области экономики, дипломатии и обороны.

