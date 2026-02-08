Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Названа группа продуктов, повышающих риск инфаркта и инсульта

    Здоровье
    • 08 февраля, 2026
    • 00:53
    Названа группа продуктов, повышающих риск инфаркта и инсульта

    Рацион, богатый ультрапереработанными продуктами, может существенно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

    Как передает Report, к такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Чарльза Шмидта Флоридского Атлантического университета, их работа опубликована в журнале The American Journal of Medicine (AJM).

    Исследователи проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) за 2021–2023 годы. В исследование вошли 4 787 взрослых американцев старше 18 лет, которые предоставили подробную информацию о питании и наличии в анамнезе инфаркта или инсульта.

    Участников разделили на четыре группы в зависимости от доли ультрапереработанных продуктов в их рационе. После учета возраста, пола, этнической принадлежности, уровня дохода и курения выяснилось, что люди с самым высоким потреблением такой пищи имели на 47% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел ее реже.

    Ультрапереработанные продукты - это промышленно изготовленная пища с высоким содержанием сахара, жиров, соли, крахмала и химических добавок, включая эмульгаторы и ароматизаторы. К ним относятся сладкие напитки, снеки, колбасы, полуфабрикаты и готовые блюда. В США такие продукты сегодня составляют около 60% рациона взрослых и до 70% питания детей.

    здоровое питание Болезни сердца
    Ты - Король

    Последние новости

    01:22

    Спецслужбы США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

    Другие страны
    00:53

    Названа группа продуктов, повышающих риск инфаркта и инсульта

    Здоровье
    00:16

    При обрушении трехэтажного здания в Индии погибли два человека

    Другие страны
    23:49

    Итальянка установила олимпийский рекорд в конькобежном спорте

    Индивидуальные
    23:25

    ЦАХАЛ ликвидировал в Газе боевика ХАМАС, участвовавшего в событиях 7 октября

    Другие страны
    23:05

    Посол США в Израиле: Трамп хочет мирного разрешения противоречий с Ираном

    Другие страны
    22:53

    Рашад Набиев поздравил азербайджанских спортсменов с успехами в турнире Большого шлема

    Индивидуальные
    22:46

    В Милане произошли столкновения полиции и протестующих против Олимпиады

    Другие страны
    22:28

    "Барселона" разгромила "Мальорку" в матче 23-го тура Ла Лиги

    Футбол
    Лента новостей