Названа группа продуктов, повышающих риск инфаркта и инсульта

Рацион, богатый ультрапереработанными продуктами, может существенно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Report, к такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Чарльза Шмидта Флоридского Атлантического университета, их работа опубликована в журнале The American Journal of Medicine (AJM).

Исследователи проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) за 2021–2023 годы. В исследование вошли 4 787 взрослых американцев старше 18 лет, которые предоставили подробную информацию о питании и наличии в анамнезе инфаркта или инсульта.

Участников разделили на четыре группы в зависимости от доли ультрапереработанных продуктов в их рационе. После учета возраста, пола, этнической принадлежности, уровня дохода и курения выяснилось, что люди с самым высоким потреблением такой пищи имели на 47% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел ее реже.

Ультрапереработанные продукты - это промышленно изготовленная пища с высоким содержанием сахара, жиров, соли, крахмала и химических добавок, включая эмульгаторы и ароматизаторы. К ним относятся сладкие напитки, снеки, колбасы, полуфабрикаты и готовые блюда. В США такие продукты сегодня составляют около 60% рациона взрослых и до 70% питания детей.