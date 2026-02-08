Aralıq dənizində 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Hadisə
- 08 fevral, 2026
- 03:10
Aralıq dənizinin Girit adası sahillərində 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakı vaxtı ilə saat 02:33-də baş verən zəlzələnin dərinliyi 9,19 km olub.
Yeraltı təkanların təsirləri barədə məlumat yoxdur.
Aralıq dənizində 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib
