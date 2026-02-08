Aralıq dənizində 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    

    Hadisə
    • 08 fevral, 2026
    • 03:10
    Aralıq dənizinin Girit adası sahillərində 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Bakı vaxtı ilə saat 02:33-də baş verən zəlzələnin dərinliyi 9,19 km olub.

    Yeraltı təkanların təsirləri barədə məlumat yoxdur.

    Aralıq dənizi Zəlzələ AFAD
