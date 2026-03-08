İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Trampdan İran açıqlamaları: Tehranla danışıqlar olmayacaq, İranın xəritəsi dəyişə bilər

    Region
    • 08 mart, 2026
    • 02:04
    Trampdan İran açıqlamaları: Tehranla danışıqlar olmayacaq, İranın xəritəsi dəyişə bilər

    Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp İranın münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istədiyini, lakin ABŞ-ın artıq buna ehtiyacı olmadığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp təyyarəsində jurnalistlərə bildirib.

    "Biz danışıqlar aparmaq istəmirik. Onlar danışıqlar aparmaq istəyərlər. Amma biz istəmirik", - deyə o bildirib.

    O, həmçinin İranın cənubundakı qızlar məktəbinə edilən hücuma görə Tehranın məsuliyyət daşıdığını bildirib: "Gördüklərimə əsasən, inanıram ki, bunu İran edib".

    Eyni zamanda ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının İrana quru qüvvələri göndərmək planının olmadığını, lakin bunun gələcəkdə baş verə biləcəyini bildirib.

    Münaqişə bitdikdən sonra İran xəritəsinin eyni görünüb-görünməyəcəyi ilə bağlı suala Amerika lideri belə cavab verib: "Bunu sizə deyə bilmərəm. Yəqin ki, yox."

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Tehran
    Трамп: Переговоров с Тегераном не будет, карта Ирана может изменится

    Son xəbərlər

    02:04

    Trampdan İran açıqlamaları: Tehranla danışıqlar olmayacaq, İranın xəritəsi dəyişə bilər

    Region
    01:38

    Netanyahu İrana "çoxlu sürprizlər" vəd edib

    Digər ölkələr
    01:18

    İrandan təxliyə edilən almaniyalı diplomat Azərbaycana təşəkkür edib

    Daxili siyasət
    00:56
    Foto

    İranın Naxçıvana PUA hücumları beynəlxalq aləmdə şiddətlə qınanır - XÜLASƏ

    Xarici siyasət
    00:45
    Foto

    Almaniya və İspaniya diplomatları Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    00:21

    Şəmkirdə ölən piyadanın kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    00:02

    Mehriban Əliyeva Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Bu gün 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günüdür

    Daxili siyasət
    23:49
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ölü çərşənbədə ruhları yad etməmək müəyyən qorxular yaradır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti