    Трамп: Переговоров с Тегераном не будет, карта Ирана может изменится

    • 08 марта, 2026
    • 02:15
    Трамп: Переговоров с Тегераном не будет, карта Ирана может изменится

    Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран хочет урегулировать конфликт мирным путём, однако США, по его словам, уже не нуждаются в этом.

    Как передает Report, об этом Трамп заявил журналистам на борту самолёта.

    "Мы не хотим вести переговоры. Они, возможно, хотят вести переговоры. Но мы – нет", - сказал он.

    Он также возложил на Тегеран ответственность за атаку на школу для девочек на юге Ирана: "Исходя из того, что я видел, я считаю, что это сделал Иран".

    В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что у его администрации нет планов отправлять сухопутные войска в Иран, хотя в будущем, по его словам, это не исключено.

    На вопрос о том, останется ли карта Ирана прежней после окончания конфликта, американский лидер ответил так: "Я не могу вам этого сказать. Вероятно, нет".

    Дональд Трамп удары по Ирану новая карта сухопутные войска
    Trampdan İran açıqlamaları: Tehranla danışıqlar olmayacaq, İranın xəritəsi dəyişə bilər
