Трамп: Переговоров с Тегераном не будет, карта Ирана может изменится
- 08 марта, 2026
- 02:15
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран хочет урегулировать конфликт мирным путём, однако США, по его словам, уже не нуждаются в этом.
Как передает Report, об этом Трамп заявил журналистам на борту самолёта.
"Мы не хотим вести переговоры. Они, возможно, хотят вести переговоры. Но мы – нет", - сказал он.
Он также возложил на Тегеран ответственность за атаку на школу для девочек на юге Ирана: "Исходя из того, что я видел, я считаю, что это сделал Иран".
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что у его администрации нет планов отправлять сухопутные войска в Иран, хотя в будущем, по его словам, это не исключено.
На вопрос о том, останется ли карта Ирана прежней после окончания конфликта, американский лидер ответил так: "Я не могу вам этого сказать. Вероятно, нет".