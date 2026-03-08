İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Səudiyyə Ərəbistanı İrana cavab verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 03:17
    Səudiyyə Ərəbistanı İrana cavab verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Səudiyyə Ərəbistanı Tehrana açıq şəkildə bildirib ki, Ər-Riyad İranın ABŞ-la münaqişəsinin diplomatik yolla həllinə üstünlük versə də, krallığa və onun enerji sektoruna qarşı növbəti hücumlar səudiyyəliləri də eyni şəkildə cavab verməyə məcbur edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" vəziyyətlə tanış olan dörd mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu mesaj İran prezidenti Məsud Pezeşkyanın şənbə günü çıxışından əvvəl çatdırılıb.

    Çıxışında Pezeşkyan, İranın mülki hədəflərə endirdiyi zərbələrdən sonra regional narazılığı azaltmaq üçün Tehranın hərəkətlərinə görə Fars körfəzi ölkələri də daxil olmaqla qonşu dövlətlərdən üzr istəyib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Səudiyyə Ərəbistanı
    Саудовская Аравия предостерегла Иран от ударов и пригрозила ответом

    Son xəbərlər

    04:07

    Kanadanın Baş naziri Torontoda sinaqoqlara edilən hücumları pisləyib

    Digər ölkələr
    03:43

    İsrail İrandakı əməliyyatının növbəti mərhələsinə başlayıb

    Digər ölkələr
    03:17

    Səudiyyə Ərəbistanı İrana cavab verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    02:45

    İspaniya XİN rəhbəri: Diplomatlarımız Azərbaycan vasitəsilə İrandan uğurla təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    02:04

    Trampdan İran açıqlamaları: Tehranla danışıqlar olmayacaq, İranın xəritəsi dəyişə bilər

    Region
    01:38

    Netanyahu İrana "çoxlu sürprizlər" vəd edib

    Digər ölkələr
    01:18

    İrandan təxliyə edilən almaniyalı diplomat Azərbaycana təşəkkür edib

    Daxili siyasət
    00:56
    Foto

    İranın Naxçıvana PUA hücumları beynəlxalq aləmdə şiddətlə qınanır - XÜLASƏ

    Xarici siyasət
    00:45
    Foto

    Almaniya və İspaniya diplomatları Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti