Саудовская Аравия предостерегла Иран от ударов и пригрозила ответом
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 02:36
Саудовская Аравия дала понять Тегерану, что, хотя Эр-Рияд выступает за дипломатическое урегулирование конфликта Ирана с Соединёнными Штатами, дальнейшие атаки на королевство и его энергетический сектор могут вынудить саудовскую сторону ответить тем же.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что это послание было передано до выступления в субботу президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он принес извинения соседним государствам, в том числе странам Персидского залива за действия Тегерана - в явной попытке снизить региональное недовольство после иранских ударов, пришедшихся по гражданским объектам.
Последние новости
03:06
Трамп: США запомнят слишком позднюю отправку авианосцев БританиейДругие страны
02:50
Карни осудил обстрелы синагог в районе ТоронтоДругие страны
02:36
Саудовская Аравия предостерегла Иран от ударов и пригрозила ответомДругие страны
02:15
Трамп: Переговоров с Тегераном не будет, карта Ирана может изменитсяВ регионе
02:11
Эвакуированный из Ирана немецкий дипломат поблагодарил АзербайджанВнутренняя политика
01:47
ЦАХАЛ: Израиль начал следующий этап операции в ИранеДругие страны
01:33
Фото
Атаки иранских БПЛА на Нахчыван вызывают резкое осуждение в международном сообществе - СВОДКАВнешняя политика
01:04
Фото
Дипломаты Германии и Испании эвакуированы из Ирана в АзербайджанВнутренняя политика
00:54