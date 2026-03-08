Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Саудовская Аравия предостерегла Иран от ударов и пригрозила ответом

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 02:36
    Саудовская Аравия дала понять Тегерану, что, хотя Эр-Рияд выступает за дипломатическое урегулирование конфликта Ирана с Соединёнными Штатами, дальнейшие атаки на королевство и его энергетический сектор могут вынудить саудовскую сторону ответить тем же.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

    Отмечается, что это послание было передано до выступления в субботу президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он принес извинения соседним государствам, в том числе странам Персидского залива за действия Тегерана - в явной попытке снизить региональное недовольство после иранских ударов, пришедшихся по гражданским объектам.

    Иран Саудовкая Аравия ракетные удары Масуд Пезешкиан
