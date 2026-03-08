Саудовская Аравия предостерегла Иран от ударов и пригрозила ответом

Саудовская Аравия дала понять Тегерану, что, хотя Эр-Рияд выступает за дипломатическое урегулирование конфликта Ирана с Соединёнными Штатами, дальнейшие атаки на королевство и его энергетический сектор могут вынудить саудовскую сторону ответить тем же.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что это послание было передано до выступления в субботу президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он принес извинения соседним государствам, в том числе странам Персидского залива за действия Тегерана - в явной попытке снизить региональное недовольство после иранских ударов, пришедшихся по гражданским объектам.