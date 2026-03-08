İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 08 mart, 2026
    • 05:05
    İran Küveytin hava limanındakı yanacaq çənlərinə PUA ilə hücum edib

    İran Küveyt beynəlxalq hava limanındakı yanacaq çənlərinə dronlarla hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ ordusu məlumat yayıb.

    Küveyt ordusu bildirib ki, PUA-lar birbaşa hava limanının yanacaq çənlərini hədəf alıb və bu, mülki infrastruktura hücumdur.

    İranın hava hücumunun vurduğu maddi ziyan barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur.

