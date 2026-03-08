İran Küveytin hava limanındakı yanacaq çənlərinə PUA ilə hücum edib
Digər ölkələr
- 08 mart, 2026
- 05:05
İran Küveyt beynəlxalq hava limanındakı yanacaq çənlərinə dronlarla hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ ordusu məlumat yayıb.
Küveyt ordusu bildirib ki, PUA-lar birbaşa hava limanının yanacaq çənlərini hədəf alıb və bu, mülki infrastruktura hücumdur.
İranın hava hücumunun vurduğu maddi ziyan barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
04:33
İtaliya sahillərində güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
04:12
"The Jerusalem Post": "Hizbullah" uzunmüddətli hərbi kampaniyaya hazırlaşırDigər ölkələr
03:37
SEPAH gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsi üçün şərt qoyubRegion
03:00
Niderland Aralıq dənizinə freqat göndərirDigər ölkələr
02:40
Avstraliya İranın qadın futbolçularına viza veribDigər ölkələr
02:03
İran ağırlığı 1 tondan çox olan döyüş başlıqlı raketlərdən istifadə etmək niyyətindədirDigər ölkələr
01:44
Foto
Azərbaycanın gender bərabərliyi sahəsindəki milli təcrübəsi BMT-də nümunə göstərilibXarici siyasət
01:27
Türkiyə və İran liderləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblərRegion
01:06