Кувейт: Иранские БПЛА атаковали резервуары с топливом в аэропорту

    • 08 марта, 2026
    • 04:20
    Резервуары с топливом в международном аэропорту Кувейта были атакованы иранскими беспилотниками.

    Как передает Report, об этом сообщила армия эмирата.

    Кувейтская армия заявила, что прямой целью атак БПЛА стали топливные резервуары в аэропорту, что является нападением на объекты гражданской инфраструктуры. О материальном ущербе, причиненном при иранской атаке с воздуха, сведений пока не имеется.

    Кувейт Иран атака дронов аэропорт топливо
