Кувейт: Иранские БПЛА атаковали резервуары с топливом в аэропорту

В Кувейте сообщили об атаке иранских БПЛА по резервуарам с топливом в аэропорту

Резервуары с топливом в международном аэропорту Кувейта были атакованы иранскими беспилотниками.

Как передает Report, об этом сообщила армия эмирата.

Кувейтская армия заявила, что прямой целью атак БПЛА стали топливные резервуары в аэропорту, что является нападением на объекты гражданской инфраструктуры. О материальном ущербе, причиненном при иранской атаке с воздуха, сведений пока не имеется.