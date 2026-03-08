Кувейт: Иранские БПЛА атаковали резервуары с топливом в аэропорту
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 04:20
В Кувейте сообщили об атаке иранских БПЛА по резервуарам с топливом в аэропорту
Резервуары с топливом в международном аэропорту Кувейта были атакованы иранскими беспилотниками.
Как передает Report, об этом сообщила армия эмирата.
Кувейтская армия заявила, что прямой целью атак БПЛА стали топливные резервуары в аэропорту, что является нападением на объекты гражданской инфраструктуры. О материальном ущербе, причиненном при иранской атаке с воздуха, сведений пока не имеется.
Последние новости
04:20
Кувейт: Иранские БПЛА атаковали резервуары с топливом в аэропортуДругие страны
04:18
Белый дом приостановил выпуск бюллетеня по безопасности с предупреждением об угрозах, связанных с ИраномДругие страны
03:35
Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по ИрануМилли Меджлис
03:12
Shafaq News: Бывшая штаб-квартира ООН в Сулеймании дважды подверглась атаке БПЛАДругие страны
03:06
Трамп: США запомнят слишком позднюю отправку авианосцев БританиейДругие страны
02:50
Карни осудил обстрелы синагог в районе ТоронтоДругие страны
02:36
Саудовская Аравия предостерегла Иран от ударов и пригрозила ответомДругие страны
02:15
Трамп: Переговоров с Тегераном не будет, карта Ирана может изменитсяВ регионе
02:11