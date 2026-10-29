В парламенте Армении произошла драка между депутатами

В Национальном собрании (парламенте) Армении произошла драка между депутатами от оппозиции и правящей партии.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа.

Согласно информации, депутат Тарон Чахоян, представляющий партию "Гражданский договор", оскорбил оппозицию во время своего выступления, затем спровоцировал лидера оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, после чего депутаты от оппозиции вышли вперед, и началась потасовка, вылившаяся в драку.

"Я не объявляю специальный перерыв, чтобы все это видели. Заседание продолжится в таком же духе, пусть все это видят", - сказал спикер армянского парламента Рубен Рубинян.

Однако, дело дошло до кулаков и пинков, один из депутатов упал, после чего был объявлен перерыв.