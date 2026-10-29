Бюро по туризму Азербайджана и PATA договорились о сотрудничестве

Бюро по туризму Азербайджана и Азиатско-Тихоокеанская туристическая ассоциация (PATA) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках туристического саммита PATA Hosted Buyers Summit Baku 2026 в Баку.

Документ подписали генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид и генеральный директор PATA Нур Ахмад Хамид.

Соглашение направлено на повышение осведомленности об Азербайджане в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продвижение туристических возможностей страны, расширение связей с представителями туристических рынков региона, развитие сотрудничества с представителями медиа, а также усиление обмена опытом и информацией между заинтересованными сторонами в туристическом секторе.