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    Бюро по туризму Азербайджана и PATA договорились о сотрудничестве

    Туризм
    • 29 октября, 2026
    • 10:55
    Бюро по туризму Азербайджана и PATA договорились о сотрудничестве

    Бюро по туризму Азербайджана и Азиатско-Тихоокеанская туристическая ассоциация (PATA) подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках туристического саммита PATA Hosted Buyers Summit Baku 2026 в Баку.

    Документ подписали генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид и генеральный директор PATA Нур Ахмад Хамид.

    Соглашение направлено на повышение осведомленности об Азербайджане в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продвижение туристических возможностей страны, расширение связей с представителями туристических рынков региона, развитие сотрудничества с представителями медиа, а также усиление обмена опытом и информацией между заинтересованными сторонами в туристическом секторе.

    Бюро по туризму Азербайджана и PATA договорились о сотрудничестве
    Бюро по туризму Азербайджана и PATA договорились о сотрудничестве

    Туризм в Азербайджане Бюро по туризму Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan Turizm Bürosu ilə PATA arasında sənəd imzalanıb
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