Более 600 центров по модели ASAN xidmət функционируют в мире

На основе модели ASAN xidmət по всему миру получают услуги свыше 800 млн человек.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела международных связей Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Мухаммедали Худавердиев на брифинге, посвященном международному саммиту "ASAN xidmət" и ООН, который пройдет в Баку.

Он отметил, что на данный момент опыт "ASAN xidmət" используется более чем в 50 странах:

"По всему миру на базе модели "ASAN xidmət" посредством более чем 600 центров обслуживается свыше 800 млн человек. Это говорит о том, что Азербайджан содействует реализации принципа "никого не оставлять позади" не только на национальном уровне, но и в глобальном масштабе".

Худавердиев подчеркнул, что на саммите, который продлится два дня, будут обсуждаться инновации в сфере предоставления государственных услуг, новейшие глобальные тенденции в этой области и перспективы дальнейшего развития:

"В рамках визита участники получат возможность лично ознакомиться с работой центров "ASAN xidmət". Организация этого мероприятия в Азербайджане играет значимую роль в более широкой презентации модели "ASAN xidmət" перед международной аудиторией. Зарубежные делегаты смогут непосредственно изучить деятельность центров и воочию увидеть прозрачные, результативные и лишенные бюрократических препятствий услуги, предоставляемые населению. Тем самым саммит станет важным вкладом как в продвижение управленческого опыта Азербайджана на мировом уровне, так и в распространение модели "ASAN xidmət" в более широком географическом пространстве"

Напомним, что 5–6 ноября в Баку состоится международный саммит "ASAN xidmət" и ООН.