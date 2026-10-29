Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Более 600 центров по модели ASAN xidmət функционируют в мире

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 10:53
    Более 600 центров по модели ASAN xidmət функционируют в мире

    На основе модели ASAN xidmət по всему миру получают услуги свыше 800 млн человек.

    Как передает Report, об этом заявил начальник отдела международных связей Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Мухаммедали Худавердиев на брифинге, посвященном международному саммиту "ASAN xidmət" и ООН, который пройдет в Баку.

    Он отметил, что на данный момент опыт "ASAN xidmət" используется более чем в 50 странах:

    "По всему миру на базе модели "ASAN xidmət" посредством более чем 600 центров обслуживается свыше 800 млн человек. Это говорит о том, что Азербайджан содействует реализации принципа "никого не оставлять позади" не только на национальном уровне, но и в глобальном масштабе".

    Худавердиев подчеркнул, что на саммите, который продлится два дня, будут обсуждаться инновации в сфере предоставления государственных услуг, новейшие глобальные тенденции в этой области и перспективы дальнейшего развития:

    "В рамках визита участники получат возможность лично ознакомиться с работой центров "ASAN xidmət". Организация этого мероприятия в Азербайджане играет значимую роль в более широкой презентации модели "ASAN xidmət" перед международной аудиторией. Зарубежные делегаты смогут непосредственно изучить деятельность центров и воочию увидеть прозрачные, результативные и лишенные бюрократических препятствий услуги, предоставляемые населению. Тем самым саммит станет важным вкладом как в продвижение управленческого опыта Азербайджана на мировом уровне, так и в распространение модели "ASAN xidmət" в более широком географическом пространстве"

    Напомним, что 5–6 ноября в Баку состоится международный саммит "ASAN xidmət" и ООН.

    ASAN Xidmət Организация Объединённых Наций (ООН) Социальные услуги
    Şöbə müdiri: "ASAN xidmət" və BMT-nin beynəlxalq sammiti Azərbaycanın idarəetmə təcrübəsini tanıdacaq
    More than 600 centres based on Azerbaijan's ASAN xidmət model operate worldwide
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    11:07
    Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли более чем на 48%
    ИКТ
    11:03
    В парламенте Армении произошла драка между депутатами
    В регионе
    11:00
    UKMTO: В Ормузском проливе загорелось судно
    Другие страны
    11:00
    Фуад Нагиев: Азиатско-Тихоокеанский регион динамично развивается в сфере туризма
    Туризм
    10:55
    Фото
    Бюро по туризму Азербайджана и PATA договорились о сотрудничестве
    Туризм
    10:53
    Более 600 центров по модели ASAN xidmət функционируют в мире
    Внешняя политика
    10:53
    Южная Корея рассматривает варианты размещения сил в Ормузском проливе
    Другие страны
    10:52
    Азербайджан расширяет туристические связи со странами Азии
    Туризм
    10:50
    "ASAN xidmət" и ООН соберут около 200 гостей из более чем 70 стран на саммите в Баку
    Внешняя политика
    Лента новостей