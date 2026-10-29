Более 600 центров по модели ASAN xidmət функционируют в мире
- 29 октября, 2026
- 10:53
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На основе модели ASAN xidmət по всему миру получают услуги свыше 800 млн человек.
Как передает Report, об этом заявил начальник отдела международных связей Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Мухаммедали Худавердиев на брифинге, посвященном международному саммиту "ASAN xidmət" и ООН, который пройдет в Баку.
Он отметил, что на данный момент опыт "ASAN xidmət" используется более чем в 50 странах:
"По всему миру на базе модели "ASAN xidmət" посредством более чем 600 центров обслуживается свыше 800 млн человек. Это говорит о том, что Азербайджан содействует реализации принципа "никого не оставлять позади" не только на национальном уровне, но и в глобальном масштабе".
Худавердиев подчеркнул, что на саммите, который продлится два дня, будут обсуждаться инновации в сфере предоставления государственных услуг, новейшие глобальные тенденции в этой области и перспективы дальнейшего развития:
"В рамках визита участники получат возможность лично ознакомиться с работой центров "ASAN xidmət". Организация этого мероприятия в Азербайджане играет значимую роль в более широкой презентации модели "ASAN xidmət" перед международной аудиторией. Зарубежные делегаты смогут непосредственно изучить деятельность центров и воочию увидеть прозрачные, результативные и лишенные бюрократических препятствий услуги, предоставляемые населению. Тем самым саммит станет важным вкладом как в продвижение управленческого опыта Азербайджана на мировом уровне, так и в распространение модели "ASAN xidmət" в более широком географическом пространстве"
Напомним, что 5–6 ноября в Баку состоится международный саммит "ASAN xidmət" и ООН.