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    Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли более чем на 48%

    ИКТ
    • 29 октября, 2026
    • 11:07
    Экспортные доходы Азеркосмос выросли более чем на 48%

    Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-сентябре этого года экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на $19,6 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Согласно документу, это примерно на 48,5% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

    Космическое агентство Азербайджана (Азеркосмос) Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) Экспортные доходы
    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 48 %-dən çox artıb
    Azerkosmos posts over 48% increase in export revenue
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