Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли более чем на 48%
ИКТ
- 29 октября, 2026
- 11:07
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Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-сентябре этого года экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на $19,6 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно документу, это примерно на 48,5% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.
"Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 48 %-dən çox artıb
Azerkosmos posts over 48% increase in export revenue
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