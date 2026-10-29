Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли более чем на 48%

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-сентябре этого года экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на $19,6 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это примерно на 48,5% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.