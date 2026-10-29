Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $89,4 млрд

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 11:20
    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $89,4 млрд

    Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на $4,3 млрд, достигнув $89,4 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции.

    "Стратегические валютные резервы страны позволяют финансировать импорт товаров и услуг в течение 40 месяцев. Согласно международной практике, минимальный рекомендуемый показатель составляет три месяца. В Азербайджане этот показатель достигает 40 месяцев, что представляет собой весьма значительную финансовую подушку безопасности", - сказал Кязымов.

    Талех Кязымов Валютные резервы Азербайджана Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları dünya normasını 13 dəfədən çox üstələyir
    Azerbaijan's strategic FX reserves exceed global benchmark by over 13 times
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    12:37
    Ненефтегазовые бюджетные поступления в Азербайджане выросли почти на 10%
    Финансы
    12:36
    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн
    Энергетика
    12:30
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Внешняя политика
    12:25
    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
    Финансы
    12:23
    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
    Внешняя политика
    12:21
    Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года
    Другие
    12:21
    ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политику
    Финансы
    12:18
    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн
    Энергетика
    12:18
    Фото
    Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу
    Инфраструктура
    Лента новостей