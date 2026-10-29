Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $89,4 млрд
Финансы
- 29 октября, 2026
- 11:20
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Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на $4,3 млрд, достигнув $89,4 млрд.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции.
"Стратегические валютные резервы страны позволяют финансировать импорт товаров и услуг в течение 40 месяцев. Согласно международной практике, минимальный рекомендуемый показатель составляет три месяца. В Азербайджане этот показатель достигает 40 месяцев, что представляет собой весьма значительную финансовую подушку безопасности", - сказал Кязымов.
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları dünya normasını 13 dəfədən çox üstələyir
Azerbaijan's strategic FX reserves exceed global benchmark by over 13 times
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