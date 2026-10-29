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    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları dünya normasını 13 dəfədən çox üstələyir

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 11:15
    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları dünya normasını 13 dəfədən çox üstələyir

    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 4,3 milyard ABŞ dolları artaraq 89,4 milyard ABŞ dolları səviyyəsinə yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov deyib.

    O bildirib ki, mövcud ehtiyatlar 40 ay ərzində ölkənin mal və xidmət idxalının maliyyələşdirilməsi üçün yetərlidir:

    "Beynəlxalq təcrübəyə əsasən, bu göstəricinin norması 3 ay təşkil etməlidir. Azərbaycanda isə bu rəqəm 40 aya bərabərdir ki, bu da olduqca böyük maliyyə yastığıdır".

    Taleh Kazımov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları
    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $89,4 млрд
    Azerbaijan's strategic FX reserves exceed global benchmark by over 13 times
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