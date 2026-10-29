Azərbaycanın valyuta ehtiyatları dünya normasını 13 dəfədən çox üstələyir
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 11:15
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 4,3 milyard ABŞ dolları artaraq 89,4 milyard ABŞ dolları səviyyəsinə yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov deyib.
O bildirib ki, mövcud ehtiyatlar 40 ay ərzində ölkənin mal və xidmət idxalının maliyyələşdirilməsi üçün yetərlidir:
"Beynəlxalq təcrübəyə əsasən, bu göstəricinin norması 3 ay təşkil etməlidir. Azərbaycanda isə bu rəqəm 40 aya bərabərdir ki, bu da olduqca böyük maliyyə yastığıdır".
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $89,4 млрд
Azerbaijan's strategic FX reserves exceed global benchmark by over 13 times
Son xəbərlər
12:37
Sabahın hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
12:34
Əli Hüseynli: Korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazası daim təkmilləşirMilli Məclis
12:30
Azərbaycanda sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:27
SOCAR-ın idarəsi 9 ayda qeyri-neft ixracından 251 milyon dollar gəlir əldə edibEnergetika
12:27
Azərbaycanda "Mastercard" və "Visa" tarifləri ilin sonuna qədər azaldılacaqMaliyyə
12:26
Foto
Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıqXarici siyasət
12:22
Azərbaycanda milli ödəniş sisteminin dövriyyəsi 50 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:21
Foto
Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlibFutbol
12:20
AMB sədri: "Fiziki şəxslərin manatla əmanətləri son iki il yarımda 89 % artıb"Maliyyə