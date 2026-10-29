Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджан за 9 мес. направил около 2 млрд манатов на развитие Карабаха и Восточного Зангезура

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 11:20
    Азербайджан за 9 мес. направил около 2 млрд манатов на развитие Карабаха и Восточного Зангезура

    В январе-сентябре текущего года Азербайджан выделил 1 млрд 761,4 млн манатов на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий (Карабах и Восточный Зангезур).

    Об этом Report сообщили в Министерство финансов.

    Согласно информации, 891,8 млн манатов из этих средств были выделены на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, мелиорации, теплоснабжения, транспортной и коммунальной инфраструктуры, 692,5 млн манатов - на финансирование социальных проектов в сфере образования, здравоохранения и культуры, а 177,1 млн манатов - на строительство и ремонт оборонных, правоохранительных и других объектов.

    Освобожденные территории Азербайджана Министерство финансов Азербайджана Карабах Восточный Зангезур
    Azərbaycan 9 ayda Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 milyard manata yaxın pul qoyub
    Azerbaijan allocates nearly 2 billion manats for Karabakh and East Zangazur development in 9 months
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    12:37
    Ненефтегазовые бюджетные поступления в Азербайджане выросли почти на 10%
    Финансы
    12:36
    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн
    Энергетика
    12:30
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Внешняя политика
    12:25
    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
    Финансы
    12:23
    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
    Внешняя политика
    12:21
    Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года
    Другие
    12:21
    ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политику
    Финансы
    12:18
    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн
    Энергетика
    12:18
    Фото
    Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу
    Инфраструктура
    Лента новостей