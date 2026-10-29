Азербайджан за 9 мес. направил около 2 млрд манатов на развитие Карабаха и Восточного Зангезура

В январе-сентябре текущего года Азербайджан выделил 1 млрд 761,4 млн манатов на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий (Карабах и Восточный Зангезур).

Об этом Report сообщили в Министерство финансов.

Согласно информации, 891,8 млн манатов из этих средств были выделены на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, мелиорации, теплоснабжения, транспортной и коммунальной инфраструктуры, 692,5 млн манатов - на финансирование социальных проектов в сфере образования, здравоохранения и культуры, а 177,1 млн манатов - на строительство и ремонт оборонных, правоохранительных и других объектов.