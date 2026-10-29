Азербайджан за 9 мес. направил около 2 млрд манатов на развитие Карабаха и Восточного Зангезура
Финансы
- 29 октября, 2026
- 11:20
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В январе-сентябре текущего года Азербайджан выделил 1 млрд 761,4 млн манатов на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий (Карабах и Восточный Зангезур).
Об этом Report сообщили в Министерство финансов.
Согласно информации, 891,8 млн манатов из этих средств были выделены на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, мелиорации, теплоснабжения, транспортной и коммунальной инфраструктуры, 692,5 млн манатов - на финансирование социальных проектов в сфере образования, здравоохранения и культуры, а 177,1 млн манатов - на строительство и ремонт оборонных, правоохранительных и других объектов.
Azərbaycan 9 ayda Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 milyard manata yaxın pul qoyub
Azerbaijan allocates nearly 2 billion manats for Karabakh and East Zangazur development in 9 months
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