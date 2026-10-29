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    Azərbaycan 9 ayda Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 milyard manata yaxın pul qoyub

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 11:08
    Azərbaycan 9 ayda Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 milyard manata yaxın pul qoyub

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərinin (Qarabağ və Şərqi Zəngəzur) yenidən qurulmasına və bərpasına 1 milyard 761,4 milyon manat vəsait yönəldib.

    Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Həmin vəsaitin 891,8 milyon manatı su təsərrüfatı, meliorasiya, istilik təchizatı, nəqliyyat, kommunal infrastrukturlarının tikintisinə və yenidən qurulmasına, 692,5 milyon manatı təhsil, səhiyyə və mədəniyyət yönümlü sosial təyinatlı layihələrin maliyyələşdirilməsinə, 177,1 milyon manatı isə müdafiə, hüquq-mühafizə və digər təyinatlı obyektlərin tikintisi və təmiri tədbirləri üzrə xərclərə yönəldilib.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Qarabağ
    Азербайджан за 9 мес. направил около 2 млрд манатов на развитие Карабаха и Восточного Зангезура
    Azerbaijan allocates nearly 2 billion manats for Karabakh and East Zangazur development in 9 months
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