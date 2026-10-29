Azərbaycan 9 ayda Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 milyard manata yaxın pul qoyub
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 11:08
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərinin (Qarabağ və Şərqi Zəngəzur) yenidən qurulmasına və bərpasına 1 milyard 761,4 milyon manat vəsait yönəldib.
Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Həmin vəsaitin 891,8 milyon manatı su təsərrüfatı, meliorasiya, istilik təchizatı, nəqliyyat, kommunal infrastrukturlarının tikintisinə və yenidən qurulmasına, 692,5 milyon manatı təhsil, səhiyyə və mədəniyyət yönümlü sosial təyinatlı layihələrin maliyyələşdirilməsinə, 177,1 milyon manatı isə müdafiə, hüquq-mühafizə və digər təyinatlı obyektlərin tikintisi və təmiri tədbirləri üzrə xərclərə yönəldilib.
Азербайджан за 9 мес. направил около 2 млрд манатов на развитие Карабаха и Восточного Зангезура
Azerbaijan allocates nearly 2 billion manats for Karabakh and East Zangazur development in 9 months
Son xəbərlər
12:34
Əli Hüseynli: Korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazası daim təkmilləşirDaxili siyasət
12:30
Azərbaycanda sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:27
SOCAR-ın idarəsi 9 ayda qeyri-neft ixracından 251 milyon dollar gəlir əldə edibEnergetika
12:27
Azərbaycanda "Mastercard" və "Visa" tarifləri ilin sonuna qədər azaldılacaqMaliyyə
12:26
Foto
Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıqXarici siyasət
12:22
Azərbaycanda milli ödəniş sisteminin dövriyyəsi 50 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:21
Foto
Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlibFutbol
12:20
AMB sədri: "Fiziki şəxslərin manatla əmanətləri son iki il yarımda 89 % artıb"Maliyyə
12:20
Qırğızıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 62-ci iclasına ev sahibliyi edəcəkMaliyyə